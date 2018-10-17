移民署破跨國人蛇 內政部次長頒獎金慰勉

移民署日前破獲跨國人蛇集團，內政部政務次長陳宗彥（前右2）17日特別前往桃園機場視導，並頒發獎金以慰勉辦案人員辛勞。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）移民署日前破獲跨國人蛇集團，內政部政務次長陳宗彥今天特別前往桃園機場視導，並頒發獎金以慰勉辦案人員辛勞，同時期勉未來將透過提升科技設備讓國境管理再升級。

桃園地檢署9月初指揮移民署國境事務大隊偵破跨國人蛇集團，利用中華民國護照讓大陸偷渡客自墨西哥進入美國。檢方偵辦後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等，起訴21人，另有4人逃匿發布通緝。

移民署今天發布新聞稿表示，陳宗彥極為關注移民署所破獲的國際人蛇偷渡案及違反人口販運等案件，他今天特別到桃園機場視導，並頒發獎金慰勉辦案人員辛勞。

陳宗彥表示，國境安全無假期，這一年來在國境安全管理執行上，因人員警覺性不足，以及未落實執行勤務安全標準作業程序和安全防護硬體設備多有不足，使得國境遭闖關，未來將藉由提升科技設備讓國境管理再升級。

他說，內政部將持續要求移民署鎖緊螺絲，展現國境執法、打擊犯罪的決心，就如這次破獲跨國性人蛇偷渡案，就是最好證明。

移民署指出，近年國際人蛇偷渡都利用輾轉入出境各國的手法，以取信目地國，同時規避各國移民機關追查，國際合作為未來重要趨勢。

此外，移民署近年在國際聯防方面也扮演重要角色，已成為各國重要合作夥伴，今年10月初也舉辦2018年國境管理國際研討會，結合與會各國組成「國際大聯盟」。

移民署說，包括建立安全機制、科技運用、交流信息及通報等，均已成功建構國際合作平台，有效攔阻高風險對象跨國移動，這次跨國人蛇案件即為「國際大聯盟」成立後的首例，讓台灣國境防禦能力獲各國肯定，充分彰顯合作平台即時網絡成效。（編輯：李亨山）1071017