變造護照助偷渡 移民署機場逮人蛇集團首腦

（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）移民署國境事務大隊11日深夜在桃園國際機場，查獲5名跨國人蛇集團，欲偷渡前往歐盟國家，訊後移送地檢署並聲押禁見獲准。內政部政務次長陳宗彥今天到機場頒發獎勵金。

國境事務大隊11日晚間，在航空公司地勤人員通報下，發現一名計畫前往巴黎的阿爾巴尼亞籍女子行跡可疑，且護照有變造痕跡，經移民官確認護照經變造後，立即啟動清查機制，發現飛往法蘭克福及維也納的班機，也各有一名旅客持阿爾巴尼亞護照，且都經過變造。

國境事務大隊表示，3名偷渡人蛇供稱彼此並不認識，為了和已在歐洲的家人會合，並賺取較高打工薪資，因此，各花費4000歐元，透過同一人蛇集團安排偷渡，3人所持護照都是以基本資料頁抽換手法變造。

移民官懷疑掩護偷渡的人蛇集團尚未離境，緊急過濾航班及旅客資訊，在飛往馬來西亞吉隆坡班機的旅客名單中，再查獲一男一女分別為瑞典及土耳其籍的人蛇集團蛇頭及交通(人蛇集團掩護者俗稱)，並在登機前逮捕46歲的馬蒂（MAHDI），以及44歲女子柳德米拉（LIUDMILA）。

移民官表示，馬蒂原籍伊拉克，擁有瑞典雙重國籍，是多國通報需注意防範的人蛇偷渡集團首腦；至於原籍摩爾多瓦共和國（Republica Moldova）的柳德米拉也擁有土耳其雙重國籍。

移民官說，兩人分別至3個航空公司櫃檯代為辦理登機證，除藉此提高入境歐盟的成功率，更安排同一時段自台灣飛往不同國家航班，分散在機場同時遭查獲的風險，可惜仍是功虧一簣。在移送地檢署後，經檢察官訊後聲請羈押獲准。

陳宗彥今天也到國境事務大隊頒發獎勵金，慰勉移民官辛勞，並指示國境大隊將相關訊息通報德國、奧地利、馬來西亞、瑞典等國家，跨國防範人蛇集團循此模式從事不法。（編輯：梁君棣）1071017