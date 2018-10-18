胡椒攙工業碳酸鎂無罪 檢呈請提非常上訴

（中央社記者蘇木春台中18日電）謝姓堂兄弟被彰化縣衛生局查出在胡椒粉加入工業用碳酸鎂，但一、二審判無罪定讞；台中高分檢認為，碳酸鎂雖是可添加物，但添加工業用明顯違法，今天建請檢察總長提非常上訴。

刑事訴訟法規定，判決確定後，發見案件的審判違背法令，最高法院檢察署檢察總長得向最高法院提起非常上訴。

彰化縣衛生局民國103年間稽查謝姓堂兄弟經營的製粉廠，查出業者向林姓男子經營的公司購買工業級碳酸鎂，製成胡椒粉、胡椒鹽等產品，台灣彰化地方檢察署查出產品中的碳酸鎂含砷和鐵含量超標，以違反食品衛生管理法起訴。

彰化地方法院一審認為碳酸鎂屬准用的食品添加物，雖碳酸鎂中有雜質，致規格不符，但沒構成攙偽假冒混充，只能算單純違反法定使用範圍及限量暨規格標準，予以行政裁罰。

經上訴，台灣高等法院台中分院二審認為，食安法未將碳酸鎂區分為工業用或非工業用，不構成犯罪，且被告非以碳酸鎂冒充胡椒粉，駁回上訴，維持無罪判決。台灣高等檢察署台中檢察分署再提上訴，但受限刑事妥速審判法，最高法院只能駁回上訴。

台中高分檢呈請檢察總長提出非常上訴，台中高分檢檢察官認為，案件中的碳酸鎂已標明是供工業用，不能供食用，且砷含量高達6.4ppm，鐵含量更高達477.6ppm，明顯有害人體。

檢方說，碳酸鎂有工業用與食品級，工業用每公斤新台幣40、50元，食用每公斤170多元，價差4倍多，台中高分院判決卻以碳酸鎂是正面表列可添加，就不分供工業用或供食用，判決顯然違背法令。

依衛生福利部食品藥物管理署公告資料，砷是自然界分布極廣的有毒類重金屬元素，是中藥砒霜成分，長期使用或接觸含砷物質可導致慢性中毒，國際癌症研究中心將砷列為致癌物。（編輯：李明宗）1071018