準警官當偷拍狼 警署提報保訓會評估適任度

（中央社記者劉建邦台北20日電）許姓警大畢業生在高雄鳳山女中裝針孔偷拍，事後遭逮送辦。警政署今天說，將報請保訓會處置，因許男在未具警察身分時涉案，將嚴格檢視他受訓表現，評估是否適任成為警察。

高雄市警察局鳳山分局指出，高雄鳳山高中一名女老師9日發現女廁內擺放5瓶芳香劑，感覺異常，經檢視發現，其中1瓶放有攝影機，立即報警，事後查出，涉案人是中央警察大學許姓應屆畢業生，警訊後依妨害秘密罪送辦。

對於警大應屆畢業生涉偷拍案，警政署表示，許男是民國107年警察特考三等考試錄取人員，並在10月19日分配至花蓮港務警察總隊實務訓練。

警政署說，許男10月9日因涉嫌違反妨害秘密罪，已由高雄市鳳山警分局函送高雄地檢署偵辦。

警政署表示，許男雖已畢業且也是錄取人員，但涉案時間（10月9日）尚未分配至警察機關實務訓練，也還未完成考試程序，並未取得警察身分。

警政署說，針對許男狀況，先依「107年公務人員特種考試警察人員考試錄取人員訓練計畫」規定，報請權責機關公務人員保障暨培訓委員會處置；因許男在未具警察身分期間涉案，將嚴格檢視、考核他受訓期間表現，並予以輔導，並評估是否適任成為警察。（編輯：卞金峰）1071020