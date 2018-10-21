勒死3個月大女兒 33歲父親遭聲押

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）33歲黃姓男子今天凌晨在嘉義縣太保市租屋處，涉嫌毆打、勒死親生的3個月大女兒，由檢察官依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊受訪表示，民國74年12月出生的黃姓男子，今天凌晨疑似因經濟壓力，導致情緒失控，涉嫌在太保市租屋處以衣架、毛巾對3個月大的女兒毆打、勒頸。

今天凌晨3時左右，黃男與22歲丁姓妻子緊急將女兒送往嘉義長庚紀念醫院急救，但女嬰傷重不治，上午由檢察官偕同法醫相驗，將擇日解剖，以釐清死因。

蔡英俊指出，經檢察官、法醫相驗後，發現由父母撫養的黃姓女嬰，身形消瘦，送醫前已死亡，左額、頭頂、右眼皮等處有傷口，頸部也有勒痕，且左右瞳孔不等大，不排除腦出血可能。

他說，經檢察官訊問相關人後，認定黃父犯罪嫌疑重大，且有串供或逃亡之虞，已由檢察官向嘉義地方法院聲請羈押。

蔡英俊表示，根據黃妻供詞，案發時她雖有在場，且有制止丈夫，但還是晚了一步。關於此部分，檢方還需進一步查明釐清。

負責偵辦的嘉義縣警察局水上分局幹員表示，根據調查，死亡的女嬰是黃姓夫婦第3個女兒，黃姓夫婦的次女先前是因溢奶而噎死，是否涉及照顧不當或其他因素，將由檢警深入調查。（編輯：翁翠萍）1071021