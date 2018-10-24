搶銀行辯以為在演電影 男判刑9年6月

（中央社記者蕭博文台北24日電）林姓男子去年持刀行搶台北市瑞興銀行士林分行得手新台幣30萬元，落網辯稱服用過量藥物而精神恍惚，以為自己在演電影。士院不採他的說法，依加重強盜等罪判處9年6月徒刑。

台灣士林地方法院今天公布的判決書指出，今年49歲的林姓男子因負債且缺錢花用，去年9月20日，備妥口罩、手套、塑膠袋、水果刀等強盜工具，連偷兩部機車代步抵達瑞興銀行士林分行。

林姓男子帶塑膠袋與水果刀闖進銀行，強拉一名正在提款的民眾，並將水果刀架在民眾頸部。行員因顧慮民眾安危而無法抵抗，依指示將30萬元現金放入塑膠袋後交付林男。

林姓男子得手後搭乘計程車離開，先到郵局將27萬元贓款匯款給女友，隨後轉往光華商場購買iPhone 6手機，再搭計程車到台北101觀覽當時即將上市的iPhone 8手機，最後搭捷運、火車返回女友位於新北市汐止區住處，翌日遭警方拘提到案。

林姓男子坦承不諱，但辯稱長期罹患精神疾病，吃藥後曾多次夢遊，案發當日上午又服用過量精神藥物，導致精神恍惚，以為自己在演電影，直到藥效退去才知做錯事。

不過，承審合議庭認為，林男犯案前攜帶口罩、手套，還以不同機車代步前往犯案地點，犯後搭計程車離去並沿途丟棄作案時的上衣、水果刀、口罩，顯見案發前具規劃、準備能力，行為時的辨識能力與控制能力也都正常。

合議庭審酌，林姓男子正值壯年、四肢健全，並非毫無謀生能力之人，竟持刀強盜銀行，危害社會治安至鉅，對社會具有相當高程度之危險性，另考量他坦承犯行，依竊盜罪、加重強盜罪，判處合併執行9年6月有期徒刑，仍可上訴。（編輯：梁君棣）1071024