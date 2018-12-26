前開店後竊電 警破首例虛擬貨幣挖礦場

有恐嚇、竊盜等前科的楊姓男子涉嫌透過人頭開設網咖、娃娃選物機等店，再破壞電表、私接線路以減少鉅額電費支出，近期還藏身營業場所樓上進行虛擬貨幣挖礦牟利，警方循線逮捕楊男等人到案。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年12月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）有恐嚇前科的52歲楊姓男子透過人頭開設網咖、娃娃選物機店，再破壞電表、私接線路以減少鉅額電費支出，藏身營業場所樓上進行虛擬貨幣挖礦牟利，警循線逮捕11人送辦。

刑事局偵查第四大隊今天召開「破獲虛擬貨幣『挖礦場』企業化經營竊電集團案」記者會，指台電公司於今年中報案並提供竊電情資。

警方透過大數據分析和偵查蒐證，鎖定有恐嚇、竊盜等前科的楊男涉嫌重大，他透過人頭開設網咖、娃娃選物機店和KTV等營業場所，再破壞電表外的固定封圈封印鎖，進入營業用電戶電表內私自轉接線路，使得電表無法計量，藉此減少鉅額電費支出，牟取不法利益。

根據進一步調查發現，楊男和集團成員近期還購買螞蟻礦機及大批高階電腦顯示卡組裝成挖礦機，利用旗下營業場所的樓上、建物後方等隱蔽場所，進行虛擬貨幣挖礦，地點遍佈新北市、桃園市和新竹縣市等處，藉此牟利。

經專案小組長期蒐證，見時機成熟，於12月24日進行查緝行動，兵分多路到楊男公司、住處和挖礦場等處搜索，拘提包括楊男及公司幹部、人頭戶彭姓男、水電工程師等13人到案。

當場查扣竊電礦場內的各種挖礦設備及比特幣挖礦機（顯示卡）1166個、查扣電子錢包內乙太幣約383顆（折合新台幣約153萬元）。

警方表示，關於總遭竊電損失金額，台電還在進行清查估算中，集團不法利益所得也在追查中，全案詢後先依違反竊盜、詐欺、組織犯罪條例等罪嫌解送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1071226