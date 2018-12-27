缺錢幫友人慶生 男撬夾娃娃機偷錢遭逮

有竊盜和毒品前科的22歲曾姓男子，為幫友人慶生錢不夠用，到無人商店利用剪刀撬開夾娃娃機台，竊取逾百枚新台幣10元硬幣，警方獲報後迅速逮人送辦。（台北市警察局內湖分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年12月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）有竊盜和毒品前科的22歲曾姓男子，為幫友人慶生卻不夠錢花用，竟到無人商店利用剪刀撬開夾娃娃機台，竊取逾百枚新台幣10元硬幣，警獲報後迅速逮人送辦。

台北市警察局內湖分局今天舉行記者會表示，轄下內湖派出所昨天下午1時30分許獲報，一名5分鐘前才剛竊取內湖路三段一間夾娃娃機店機台零錢的竊嫌現身金龍路一帶，立即趕往現場逮人查獲。

根據調查了解，遭竊的夾娃娃機店洪姓老闆昨天中午使用手機進行遠端監控店內狀況時，恰巧撞見曾男使用剪刀將機台撬開，並從中竊取逾百枚10元硬幣，洪老闆見狀立即從家中趕赴現場，但曾男早已逃逸無蹤。

洪老闆立即轉知其他同業友人，要多加留意竊賊，結果不到5分鐘就有民眾指稱在金龍路一帶發現曾男身影，警方獲報後立即趕往現場搜尋，迅速逮捕曾男並帶回派出所內偵訊。

曾男供稱，他是為籌錢幫朋友過生日，才會將歪腦筋動到夾娃娃機台上，下手行竊。

警方表示，統計遭竊金額共1120元，但被毀損機台的維修費初估約5000元，全案依竊盜罪函送法辦。（編輯：張銘坤）1071227