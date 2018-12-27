旅行團集體脫逃案 4越南女子桃園投案

桃園市警局中壢分局27日表示，中午時分有3名越南籍脫團女旅客主動投案，隨後並勸說第4名脫團女成員投案，目前已經移交移民署桃園專勤隊進行後續的偵辦處理。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年12月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）152位越南旅客來台觀光集體脫逃案，今天下午先有3名女性團員向中壢警方投案，再策動另1名到案，但他們堅不說明來台目的及接觸者的身分，警方正擴大進一步偵辦。

交通部觀光局25日證實4個大型越南旅行團共153位旅客，分別在21日及23日南下高雄，不過卻有152人脫逃失蹤。

桃園市警局中壢分局今天發布新聞稿表示，中午12時45分許，有3名越南脫團女子主動向中壢派出所投案，3人表示，23日上午6時許，從桃園機場隨團入境後，有數十位團員分別搭乘接應的遊覽車前往高雄，並被安排住進旅館，打算以旅遊名義來台打工。

警方表示，投案的越南女子指出，聽說警方在高雄其他旅館調查，又有部分團員陸續離開，在聯絡中壢友人後，4人在24日漏夜搭車北上並住進旅館，因為電視新聞持續報導旅行團脫團情形，她們心生恐慌，加上這幾天沒人和她們接觸，也知道遭通緝無法工作，其中3人才決定自行投案。

警方在調查後發現，還有另外一名同行脫團女子，但3人堅不吐實，在員警及移民署專勤隊員的策動下，3人終於卸下心防，勸說第4名脫團女子在下午3時左右投案。

警方說，4女口徑一致，不肯說明在台灣和她們接觸者的身分，目前已經移交移民署桃園專勤隊進行後續的偵辦處理。（編輯：卞金峰）1071227