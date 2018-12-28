高男持槍拒捕逃逸 警方跨區逮捕

（中央社記者王鴻國新北28日電）台北市刑大昨晚會同新北警方到新莊追捕1名涉毒品槍砲案高姓男子，遭高男持槍拒捕逃逸，新北刑大掌握高男行蹤後，今天下午會同北市刑大到桃園中壢逮捕高男等3人，訊後送辦。

台北市警察局刑事警察大隊偵三隊偵辦高男涉嫌槍砲、毒品案，展開跟監及定位鎖定高嫌車輛，昨天中午派員前往新莊區某社區附近埋伏，警方直到下午5時42分發現高嫌身影，展開查緝，但遭到高嫌持槍拒捕。北市特勤警力雖執行攻堅，深入社區圍捕藏匿社區內的高嫌，但仍一無所獲。

由於新北市刑大曾於今年7月間查獲高姓嫌犯持有大量毒品案，新北刑大清查昔日蒐證資料後研判高嫌可能前往桃園市中壢區投靠友人。

新北刑大表示，經派員前往確認後，報請新北地方檢察署檢察官陳詩詩指揮並開立拘票，會同新北市警局保安警察大隊霹靂小組、林口分局及北市刑大隊偵三隊共同前往查緝，於今天下午1時30分展開攻堅，入屋一舉查獲犯嫌高姓、巫姓、潘姓等3人，起獲土耳其製手槍1枝、子彈5顆、海洛因、安非他命、大麻等毒品。訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。（編輯：李亨山）1071228