脫團越南旅客供稱 是要拜訪親戚及打工

（中央社記者劉建邦台北28日電）移民署說，「觀宏專案」越南籍脫團旅客，至今晨共查獲17人，有131人未到案，被查獲的越南籍旅客多供稱，脫團是要拜訪在台親戚，部分承認想留台打工，不排除有犯罪集團操控。

移民署今天下午統計，148名失聯的越南籍旅客，男性為98人，女性50人。

移民署案發後與警政署成立聯合查緝專案小組，並陸續在26日、27日查獲17名越南籍脫團旅客，仍有131人未到案。

據統計，查獲17名逃逸旅客地點分別散布多處，包含新北市、桃園市、竹北市、彰化縣、南投縣，嘉義縣、台南市、高雄市等地。

承辦官員表示，遭查獲17人，還未從事任何工作，像昨天在桃園市緝獲的4名女性越南籍旅客是自行投案，她們供稱，脫團案發生後，發現成為全台焦點，不敢應徵任何工作，心裡也很害怕，所以自行到友人民宅附近派出所投案。

官員說，過去類似越南籍旅客逃脫案，幾乎都會藏匿在台灣親戚家或偏僻果菜園、採茶園等處，會從事類似小吃店、打零工等工作。

被查獲的17名越南籍旅客多供稱，來台是要觀光旅遊，但有親戚朋友已在台灣定居，才想脫團找親友。

移民署分析，因北部較容易找工作，不排除越南籍脫團旅客會陸續往北部移動；至於查獲17名越南籍旅客將後送至高雄地檢署偵處。

移民署新北專勤隊長柳瑞福今天表示，移民署及警政署已成立專案全力追緝脫團越南觀光客，近日並陸續已有查獲績效，新北專勤隊於三重查獲2女、三峽2女及樹林1男，截至今天凌晨為止，累計查處到案人數共17人，後續仍積極查緝未到案的觀光客。

柳瑞福表示，這次大批觀光客脫團事件，主要是由台南、高雄及桃園等地入境，隨後被人接送到高雄、新北及南投等地，據供稱，來台假觀光真打工的訊息在越南網路上傳遞，這次每人團費約付出800到1200美元（約新台幣2萬4000多元至3萬6000多元），但來台後就自行找工作。至於背後是否涉及犯罪集團集體操控，移民署仍循線調查中。

4個大型越南旅行團共153人，分別於21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團，其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。越南籍旅客脫團案被視為台灣史上最大宗的假觀光、真偷渡的逃脫事件。（編輯：李亨山）1071228