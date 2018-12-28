攜1.5公斤土雞肉返台 觸法遭罰3萬元

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）一名本國籍旅客今天晚間搭乘中國東方航空公司班機，從大陸上海入境桃園機場時，因攜帶重約1.5公斤土雞肉遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣3萬元。

關務署台北關表示，本國籍的林姓旅客晚間6時45分搭乘中國東方航空公司班機，從上海入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報，直接從綠線(免申報)檯通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶土雞肉，重達1.5公斤，被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，處以3萬元罰鍰。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。

旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，台北關說，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：梁君棣）1071228