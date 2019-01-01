夜遊碧潭天鵝船翻 少年溺斃

（中央社記者黃旭昇新北1日電）15歲陳姓少年與朋友相約到新北市新店碧潭夜遊，登上天鵝船拍照時，因船隻翻覆陳男落水。警方據報，將少年送醫前已無呼吸心跳，急救後仍不治，意外過程由警方進一步調查。

新店警分局今天表示，清晨4時29分許接獲勤務指揮中心通報，碧潭橋有一名男子溺水，同一時間，也有民眾在碧潭吊橋上目睹有人翻船溺水。

警方立即抵達碧潭吊橋下新店溪東岸現場，發現陳姓少年溺水。

同行少年表示，一行5人相約從中和錦和運動公園騎機車到碧潭遊玩，行經新店溪的天鵝船處，臨時起意欲到岸邊的天鵝船拍照。張姓少年先上船，陳男接著跟上，另一名案發後離開現場的王姓少年跳上後，踩到船緣重心不穩翻覆。

王姓少年抓到船身爬回岸邊，先上船的張男趁船還沒完全翻覆時跳回岸上。陳姓少年落水後，原地踢水喊救命，張男丟繩子給陳姓少年，但陳男疑似無力，並未抓穩繩子而溺水。

林姓少年見狀，打電話報警求救。警方到場發現陳姓少年漂浮在水面上，立即請消防隊以船艇在清晨4時55分將人救上岸送醫，現場3名少年全數帶回，並通知離開現場的王姓少年返回協助釐清案情。

警方說，陳姓少年到醫院前就無呼吸心跳，上午7時許急救無效死亡。（編輯：唐聲揚）1080101