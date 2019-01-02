屏檢提30人當選無效 15人羈押中

屏東地檢署偵辦去年底5合1選舉查察業務，針對30名當選人，依違反選舉罷免法提出當選無效之訴。屏檢2日表示，其中15人羈押中。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東地檢署偵辦去年底5合1選舉查察業務，針對5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長共30名當選人，依違反選舉罷免法提當選無效之訴，屏檢說，其中15人羈押中。

屏檢主任檢察官陳怡利今天表示，由於必須在選委會公告當選30日內提當選無效之訴，所以，屏檢在上個月28日向法院提起訴訟；這30名被提當選無效之訴的當選人大多是因現金賄選，也有涉及幽靈人口、禮品饋贈，有些是屏檢主動偵辦，有些是民眾檢舉，也有候選人檢舉候選人。

屏檢指出，去年底5合1選舉，違反選舉罷免法的案件中，有50人被羈押，其中，有15名是當選人，分布在縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表和村里長，其他被羈押的是樁腳或相關人。

被提當選無效的5名縣議員，包括林采穎（國民黨）、周陳文彬（無黨籍）、黃建溢（民進黨）、鄭雙銓（國）、潘淑真（民），其中，黃建溢、鄭雙銓及潘淑真是連任；鄉鎮長為南州鄉長黃盈裕（無）、崁頂鄉長林光華（民）及恆春鎮長盧玉棟（無），3人都是連任。

16名鄉鎮市民代表分布在長治鄉、車城鄉、枋山鄉、恆春鎮、高樹鄉、新園鄉、九如鄉、新埤鄉（4人）、滿州鄉（2人）及南州鄉（3人）；6名村里長分布在新埤鄉、枋寮鄉、高樹鄉、長治鄉及新園鄉（2人）。

屏檢表示，上屆公職人員屏檢對22名當選人提當選無效之訴，其中有18人勝訴。

選委會及縣政府統計，屏東縣上屆有鹽埔鄉、里港鄉和三地門鄉長涉賄選案解職派代或補選；長治鄉、麟洛鄉、獅子鄉、琉球鄉長涉工程弊案派代或補選。

上屆辦補選的鄉，涉案鄉長用盡心思，琉球鄉長陳隆進在一審後辭職，再投入補選案連任成功；鹽埔鄉長呂清輝也在一審後辭職，由女兒呂家萱投入補選，敗給葉明博，葉明博又因補選賄選被解職，由縣府派人代理；呂家萱投入這屆鹽埔鄉長選戰成功。

縣議員部分，上屆第2選區陳芳琍在當選後，因擔任九如鄉代會主席期間的工程弊案被解職，第13選區陳昭忠因擔任春日鄉長期間涉弊案被解職，選前，屏東有6名縣議員因涉上屆議長賄選案入獄。

有些被提起當選無效之訴的當選人喊冤，認為是給工作人員的工作費，卻被檢察官解讀為賄選，陳怡利說，目前所有偵辦都在偵查不公開階段，無法回應這部分。（編輯：陳俊碩）1080102