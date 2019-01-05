中市工廠凌晨火警 一男子受傷送醫

台中市神岡區光復路一處工廠5日凌晨發生火警，消防人員表示，起火現場是兩層樓建築，為製作包材工廠，燃燒包裝紙相關產品及原料等易燃物，火勢一發不可收拾。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年1月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市神岡區一處工廠今天凌晨發生火警，因廠內堆置紙類易燃物品，火勢一發不可收拾，消防局獲報前往搶救，一名男子被嗆傷送醫，火警發生原因警消調查中。

台中市政府消防局表示，今天凌晨1時5分接獲民眾報案，指出神岡區光復路一處工廠發生火警，消防局獲報派遣神岡、大雅、清泉、豐原、潭子、西屯、水湳與協和分隊，出動各式救災救護車輛共23輛、人員共73名前往搶救。

消防人員表示，起火現場是兩層樓建築，為製作包材工廠，燃燒包裝紙相關產品及原料等易燃物，火勢一發不可收拾，一名21歲男性吸入性嗆傷、意識清楚，被緊急送醫救治，幸無生命危險。

火勢在今天凌晨4時57分撲滅，燃燒面積約500平方公尺，損失金額業者尚在估計，起火原因警消調查中。（編輯：張芷瑄）1080105