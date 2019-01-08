高市警方查獲越南脫逃團客4人及非法移工4人

高雄市警方8日宣布查獲「觀宏專案」4名脫逃越南團客和4名非法移工，其中一名160公分高、50公斤重逃逸1200多天的男外勞（圖）躲在冰箱，仍被查獲。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年1月8日

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄市警方持續追緝「觀宏專案」脫逃的越南團客，今天宣布順利在台中查獲4名脫團客和4名非法移工，其中一名160公分高、50公斤重逃逸1200多天的男外勞躲在冰箱，仍被查獲。

高雄市警察局三民第一分局偵查隊長許志雄表示，越南籍旅客以觀光名義來台集體脫團後，引發社會關注，高雄市警察局調度各分局的監看監視影帶高手，與三民一分局組成專案小組全力追緝。

專案小組持續針對「觀宏專案」再出擊，連日來擴大調閱監視器影帶，發現一輛小客車搭載4名「觀宏專案」的脫團客離去，專案人員隨即以車追人，一路從新竹追查司機、車行老闆，再循線至台中梧棲區找人。

警方鎖定梧棲區一處大樓埋伏，並通知屋主一同進入，當場查獲「觀宏專案」4名脫團客及3名越南籍非法移工，但員警發現屋內牆角邊的冰箱傳出怪異聲響，打開冰箱查看，發現是這名逃逸1278天的非法移工躲藏在冰箱內，一併帶回警局偵辦。

警方調查，車行陳姓老闆受這名躲藏在冰箱內非法移工之託，派不知情的林姓司機前來高雄越南脫團客住宿的飯店搭載4人，由專案人員分析利害關係及法律刑責後，供出這批非法移工和團客藏身於台中市梧棲區這處大樓。

專案小組持續追緝「觀宏專案」越南旅行團集體脫團客，移民署並已提供檢舉獎金，民眾檢舉脫團客經警方查獲者，每件最高頒發新台幣4000元。（編輯：陳俊碩）1080108