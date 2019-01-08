兒討論婚事爆怒 涉持菜刀弒母

新北市中和區一名35歲的男子，8日疑因討論婚事與母親發生口角，憤而涉嫌持菜刀攻擊母親的左肩。所幸婦人送醫治療無生命危險，警方調查後將男子移送檢方。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市1名35歲男子，今天中午疑因討論婚事與母親發生口角後，他涉嫌持菜刀砍傷母親左肩膀。被害張姓婦人送醫治療後無生命危險，男嫌已被警方帶回偵辦，警訊後將移送檢方。

警方表示，今天中午11時20分勤務中心據報，中和區立人街某民宅發生爭吵事件，秀山派出所派出巡邏員警前往現場瞭解案情。

警方初步調查，屋內母子吵架是因為35歲的男子與59歲的母親討論結婚事情時意見不合，進而發生口角糾紛。

警方表示，男子疑因無法控制情緒，憤而涉嫌持菜刀攻擊母親的左肩，造成張婦左肩撕裂傷。被害人隨即被送往台北慈濟醫院診治，並無生命危險。

警方到場後，男嫌站在陽台被捕，帶回派出所警訊。秀山派出所立即封鎖現場，通知中和警分局偵查鑑識小組到場採證，並將由中和警分局偵查隊進一步釐清案情後，移送檢方。（編輯：戴光育）1080108