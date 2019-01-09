藉機勒索2萬元 員警獲緩刑

（中央社記者蕭博文台北9日電）新北市林姓員警不滿周姓男子酒後一再報案，又誣指他不受理案件，竟揚言要將周男移送法辦，勒索得手2萬元。高院今天判處林男1年5月徒刑，緩刑2年，褫奪公權2年。

台灣高等法院判決書指出，周姓男子民國106年6月間，凌晨酒後多次打電話檢舉違停，林姓員警到場處理，周男又表示要控告網友，林男以周男顯有醉態，請周男酒醒再到派出所報案。

周姓男子不滿員警未舉發社區所有違停車輛，再度撥打1999專線。林姓員警獲報再度趕到現場，並告知周男已涉嫌違反社會秩序維護法妨害社會安寧等罪名，要求周男立即返回租屋處。

林姓員警見周姓男子因飲酒陷於瘋狂，又一再強行要求員警對所有車輛開單，為預防危險，將周男壓制上銬帶回派出所。周男返家因不滿遭上銬，向新北市政府檢舉林姓員警未受理報案。

林姓員警得知遭檢舉，恃其擔任警員有移送刑事案件的權利，且熟知刑事案件流程與技巧，將周男找到派出所，出言「20萬元，否則我現在辦你，明天法院見」，營造欲移送周男法辦的態勢，藉故稱周男涉嫌妨害公務、妨害名譽罪嫌及酒醉鬧事，要脅支付20萬元。

周姓男子最後與林姓員警議定交付5萬元，並匯款其中2萬元，又因為林姓員警不斷催促，周男因而向調查局提出檢舉。

高院考量林男不滿周男不實檢舉，才一時情緒激憤，藉勢藉端勒索，犯罪所得尚非甚鉅，犯罪情節亦非重大惡極，因此依偵查中自白且繳交犯罪所得、不法利益在5萬元以下、情堪憫恕等3項規定減刑。

新北地方法院一審判處林姓員警1年5月徒刑，高院今天駁回上訴，仍依藉勢、藉端勒索財物罪，判處林姓員警有期徒刑1年5月，緩刑2年，褫奪公權2年，仍可上訴。（編輯：李亨山）1080109