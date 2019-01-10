淯薪托嬰虐兒 新北：轉托從優退費家長

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北10日電）新北市府今天表示，淯薪托嬰中心虐兒事件令人非常心痛，社會局依兒權法裁處托育人員最高新台幣14萬元罰鍰。因托嬰中心停辦，家長原已繳交費用，責成依契約從優退費。

市府社會局長張錦麗、法制局長黃怡騰今天上午針對托嬰中心虐兒案件開記者會說明後續處理情形。3名涉虐打孩童托育人員遭勒令終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員，已公告在社會局官網。至於托嬰中心知情不報、疏於管理，也依法裁處最高30萬元罰鍰，並要求立即停辦。

張錦麗等人表示，有關虐兒部分，事件造成幼兒身心受創，其中2名幼兒曾受傷，已經由社會局家庭暴力與性侵害防治中心社工訪談，已媒合心理評估資源，持續給予身心輔導，並給予家長支援。

另針對目睹暴力的其他幼兒，將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。

社會局說，淯薪停辦後，原收托26名幼兒轉收托問題，目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，有27個名額，另有居家保母，現已聯絡家長，將依家長意願輔導轉收托，並將於今天下午在秀朗教會召開說明會。

新北市永和淯薪托嬰中心發生虐童案，經新北市議員張維倩陪同受害者家長召開記者會揭露後，引起新北市政府社政單位重視及社會關切，社會局開罰3名涉虐打孩童托育人員各處罰14萬元；虐兒事件並且引起不滿民眾在昨天晚間朝中心大門丟擲雞蛋。市長侯友宜也在臉書表示，絕不姑息暴力，堅定捍衛兒童與少年權益，予以業者重罰。（編輯：方沛清）1080110