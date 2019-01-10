重大罪犯247人潛逃海外 至少15人藏匿加拿大

（中央社記者蕭博文台北10日電）調查局統計資料顯示，目前至少有247名重大刑事犯罪罪犯潛逃海外，其中藏匿於加拿大地區者，包括國安局前出納組長劉冠軍等15人，調查局持續全力追緝中。

調查局成立「追緝外逃經濟罪犯協調小組」專責捉拿潛逃海外的重大刑事罪犯，包括已故的力霸公司負責人王又曾、前東帝士總裁陳由豪等人都名列其中。

根據調查局追緝外逃資料顯示，目前共有247名重大刑事犯罪罪犯潛逃在外，其中藏匿於美國、加拿大地區者共有44人，落腳加拿大證據較明確者則至少15人。

國安局前出納組長劉冠軍被控侵占國安密帳基金逾新台幣1億9000萬元，涉及洗錢、貪瀆，在民國89年潛逃出境，遭軍方通緝。調查局掌握，劉冠軍目前應該還藏匿在加拿大。

此外，景文科技大學前身景文專校創辦人張萬利，涉嫌非法挪用景文學院學雜費及校務基金約新台幣4億元，遭台北地檢署發布通緝，也疑似藏身加拿大。

調查局官員指出，逃犯多選擇中國藏匿，主要是因為兩岸語言文化相通，且不少逃犯在中國都有事業人脈；至於美加因重視人權法治，十分保護公民甚至親屬，也是逃犯潛逃的熱門國家。

官員還說，許多逃犯會先逃往非洲、中南美等小國，看中這些國家容易透過投資移民方式取得身分，甚至還能用錢買身分，取得護照極其容易，再以他國護照取得美加永久身分。

法務部熟悉司法互助的官員則表示，台灣與加拿大間的互助管道暢通，但幾乎都是請求協助調查取證，至於人犯遣返或引渡的案例幾乎沒有，是否能將貴婦奈奈（蘇陳端）等人帶回台灣偵辦，應進一步檢視加拿大的入出境與移民法規，以及雙方間的外交協調。

曾處理涉外事務的調查官則說，永久居留權可說是外逃通緝犯的保命符，只要外逃通緝犯不是非法入境、拘留，也沒在他國犯案，在沒有司法互助與引渡條款的前提下，請求他國協助拘捕的成功機率很低。

這名調查官舉例，王又曾逃亡後中華民國護照遭撤銷，自美搭機飛抵新加坡後，新加坡當局也只能依規定將王又曾原機遣返美國，王又曾返美雖因為非法入境遭拘留，但最後因車禍身亡，台灣司法單位始終無法將王又曾緝拿回台。

官員說，如果蘇陳端合法入境並居留於加拿大，也未涉其他犯罪，也沒有違反加拿大當地的移民與入出境法規，恐怕只能等蘇陳端等人走投無路或自動回台，案件才有個了結。（編輯：方沛清）1080110