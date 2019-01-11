農曆年前掃黑除暴 嘉義縣警方檢肅16人到案

（中央社記者江俊亮嘉義縣11日電）嘉義縣警察局今天表示，為了淨化農曆春節治安，縣警局連日來執行「掃黑除暴」專案，共檢肅16人到案，包括強索會費的「傳播公會」人蛇集團7人、暴力討債集團9人。

縣警局刑事警察大隊副大隊長洪昌明表示，以蘇姓男子為首的人蛇集團，除了利誘招攬未成年少女擔任「傳播小姐」陪酒坐檯，還覬覦嘉義地區色情行業龐大利益，於是成立「傳播公會」，強逼其他業者入會。

洪昌明指出，蘇姓男子成立「傳播公會」後，不僅強索會費，還自訂抽佣標準及規約，一旦發現違規，就以罰款為名義，向會員強索金錢；若有不從，就率旗下幫眾毆打被害人成傷，再逐出公會。

警方日前出動63名警力，檢肅涉嫌兒童少年性剝削條例等罪嫌的蘇姓治平對象及旗下6名成員到案，並查扣犯罪用手機、鋁棒、帳冊、犯罪所得新台幣3萬4000元。

此外，警方也針對橫行嘉義地區一個暴力討債集團進行蒐證，發現以沈姓男子為首的暴力討債集團，經常藉勢藉端，以強入住家毆打被害人等恐嚇手段，對被害人進行暴力威脅、強索金錢財物，由警方檢肅沈男及旗下成員8人到案。

警方查扣這個暴力討債集團犯罪用的本票、借據、身分證、現金4萬5500元，並扣押5輛作案用汽車、一輛機車，總值456萬元，希望在過年前全力釋出掃黑動能，斷絕不法，維護治安，讓民眾過個好年。（編輯：陳俊碩）1080111