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科技化辦案 北檢成立數位採證教育訓練中心

最新更新：2019/01/14 20:16
「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」14日在北檢揭牌，法務部長蔡清祥（前中）、政務次長蔡碧仲（前左3）、檢察總長江惠民（前右3）等人出席。（台北地檢署提供）中央社記者林長順傳真　108年1月14日
「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」14日在北檢揭牌，法務部長蔡清祥（前中）、政務次長蔡碧仲（前左3）、檢察總長江惠民（前右3）等人出席。（台北地檢署提供）中央社記者林長順傳真　108年1月14日

（中央社記者林長順台北14日電）「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」今天在北檢揭牌，法務部長蔡清祥表示，數位採證中心的成立，是跟上時代的腳步、與時俱進，使未來辦案能走向科技化、科學化。

蔡清祥下午在政務次長蔡碧仲、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛的陪同下，主持由台北地檢署主責成立的「北部查扣變價及數位採證教育訓練中心」。蔡清祥致詞時做上述表示。

江惠民訓勉辦案人員要重視程序正義，證據採取必須符合法律規定，避免不必要的爭議，使好不容易取得的證據遭受污染。他也肯定檢察官在科技辦案的精進與努力。

王添盛則肯定北檢結合新設計思維，成立數位採證中心，未來將持續挹注北檢，提升數位偵查能力。

台北地檢署指出，數位採證中心未來將結合北檢已建置「緝毒資料庫」、「數位採證室」的科技設備、數位情資，持續訓練數位採證專責人員的能力，並協助警調巡憲廉移等犯罪查緝機關，達到資源共用、效率極大化的目標。（編輯：張銘坤）1080114

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