幸福人壽土地交易裁罰案 鄧文聰須連賠120萬元

（中央社記者劉世怡台北15日電）幸福人壽主張前董事長鄧文聰任內，經手新北巿、台中縣土地違背法令遭金管會裁罰，向鄧文聰等人求償。高院二審今天判決鄧文聰等人連帶賠償幸福人壽新台幣120萬元。可上訴。

台灣高等法院今天發布新聞稿指出，幸福人壽向法院主張，鄧文聰於民國102年在董事長任內，經手新北市淡水區水仙段、台中縣烏日段等土地案，因違背保險業內部控制規範，而遭金管會於103年裁罰新台幣120萬元及60萬元，因此向鄧文聰與前總經理郭明枝求償。

台北地方法院一審判決幸福人壽敗訴，案經上訴，高院認為，淡水區水仙段遭罰120萬元部分，鄧文聰與郭明枝分任董事長與總經理，有實質核定與核轉權責，必須針對交易案進行適法性評估，但因交易案違反規範，導致幸福人壽遭罰，應負連帶賠償責任。

台中縣烏日段遭罰60萬元部分，高院認為鄧文聰等人曾向金管會函報缺失改善情形，並非未盡督導及容任缺失繼續存在，應不負賠償責任。

刑事部分，鄧文聰被控掏空幸福人壽，二審遭判刑26年。案經上訴，最高法院民國106年12月針對鄧文聰違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年定讞。

鄧文聰另涉嫌與前董事長黃正一違背職務向EFG銀行質押借款，二審時鄧遭判有罪、黃無罪，最高法院106年12月撤銷此部分判決，發回高院審理中。（編輯：方沛清）1080115