累犯加重其刑釋憲說明會 兩造就爭點表示意見

（中央社記者劉世怡台北15日電）司法院大法官今天召開累犯加重其刑釋憲說明會，聲請人3位法官、關係機關法務部次長蔡碧仲、司法院刑事庭廳長蘇素娥等人到庭，針對大法官提出的兩個爭點各自論述。

大法官為審理原高雄高分院法官、現任高雄地院法官陳松檀、彰化地院法官陳德池、原花蓮地院法官、現任台北地院法官吳志強以及3位受刑人聲請解釋刑法有關累犯加重刑期1/2是否有違憲案件，今天於憲法法庭召開說明會。

爭點題網有二，分別為刑法第47條第1項「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，有無違反憲法一行為不二罰原則？不問前、後罪之犯罪類型、犯罪行為人之罪責及犯罪情節輕重，一律須加重本刑，有無違反憲法罪責原則、罪刑相當原則（比例原則）、平等原則或法律明確性原則？

另一為刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」是否違反一事不再理原則？

聲請人的3名法官到庭陸續表示，實務上累犯為機械性的一律加重1/2刑期不合理，違反憲法多項原則，並舉例做錯一件事，不能被責備二次，且人生不可替代，國家以機械性加重刑期，這樣會使人惡性循環進出監獄，請求大法官做出違憲宣告。

蔡碧仲則說，大法官審理案件也要接地氣，依現在社會氛圍，累犯就應加重其刑，這並沒有違憲，如果宣告為違憲會造成喧然大波，將會動搖受刑人縮刑、假釋及遴選到外役監等，換句話說充其量為立法技術問題，未達違憲程度，另舉例民國94年至106年間，統計有前科的受刑人達6至8成，為少部分人犯了大部分的犯罪。

蘇素娥表示，以審判實務探討，刑法第47條累犯規定，應給法官裁量權，而非一律加重本刑1/2，舉例罪犯逃亡及假釋期間犯罪，不用論累犯，但乖乖服刑完畢者，卻會被論累犯，這明顯沒有合理差別待遇；且累犯宣告違誤構成非常上訴的理由，使得非常上訴案件在最高法院這三年比率為47%至53%比重很高，這的確有違憲疑慮。

台灣大學教授王皇玉在庭上舉出德國為例，應考量累犯與「危險性」之關連，台灣不區分累犯為相同罪名及不同罪名而一律加重刑期不妥。

台灣大學教授林鈺雄、台北大學鄭逸哲都說，累犯本身沒有違憲問題，有違憲可能的是加重1/2刑期部分；開南大學教授鄭善印則說，在人格責任說之下，足以解釋為何累犯可以加重刑期，這本身沒有違憲，而是立法自由的裁量。（編輯：翁翠萍）1080115