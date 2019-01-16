黑槍藏馬達走私遭逮 檢方起訴2嫌

（中央社記者蘇木春台中16日電）林姓男子涉組成走私集團在網站刊登賣槍訊息，確認買家後，林嫌將槍枝拆解裝入馬達後再從國外進口。警方循線查獲，檢方今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將林男等2人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，31歲的美國籍林姓男子，與20歲黃姓男子及海外其他不詳成員成立走私集團，由林男以「亂世年華」帳號在YouTube網站刊登販售槍枝的影片訊息。

民國106年12月間，柯姓男子在網站上看到訊息後，透過手機通訊軟體聯絡賣家，雙方談妥以人民幣4萬元價格，向林嫌購買1支制式半自動手槍。林嫌於107年1月18日涉嫌從香港進口1具裝有槍枝零件的馬達來台，再由黃嫌組裝成槍枝後，寄給柯男完成交易，全案被警方循線查獲。

此外，林男在107年3月間於菲律賓僱人將3支制式半自動槍枝拆解後，裝在2具馬達內進口來台，準備轉賣至中國大陸地區的買家。貨品在同年3月29日運抵台中港後，財政部關務署台中關人員發覺貨品有異，檢查後查出槍枝，移送警方偵辦。

警方追查後，循線將林男逮捕移送偵辦。台中地檢署檢察官審酌證人證詞、槍枝、進口報關等證物，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將林男等2人起訴。（編輯：戴光育）1080116