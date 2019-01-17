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桃園特教生學校縱火 教育局介入輔導

最新更新：2019/01/17 19:26

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市一所高中，今天驚傳學生縱火事件，造成教務處辦公桌、電腦及文件全付之一炬，幸好校方及早發現並通報消防隊到場滅火，所幸未造成人員傷亡，目前教育局已經介入輔導。

學校教官表示，今上午7時許到校巡查時，發現教務處大門遭人打開，上前查看，只見一名學生正拿著裝有機油的塑膠瓶向辦公桌潑灑，並以打火機點燃，火勢迅速蔓延，桌上的文件、電腦都慘遭波及。

教官除緊急呼叫其他教師協助制止學生、通報消防隊，更趁著火勢尚未擴大前，先自行以滅火器撲救，等到消防隊員抵達後再接手，短短10分鐘內就撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡，只有一張辦公桌、電腦及部分文件遭到燒毀。

校方表示，這名縱火的學生是位有情緒障礙的特殊教育生，上個月起，因不斷出現焦慮、暴怒等情緒，甚至無法控制自己的行為，在學校評估下，決定透過教育局協助，轉介安置到特教學校，校方也安排學生暫時不用到校，懷疑因此導致學生不滿，才會潛入學校縱火。

桃園市政府教育局表示，除了協助學校，對於學生的後續安置，也建請學者專家、醫生等專業人員共同評估，提供家長及學生最妥善的處理方式。（編輯：張銘坤）1080117

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