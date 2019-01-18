士檢新大樓落成 仿日劇Hero打造檢察官辦公室

法務部長蔡清祥（左5）說，士林地檢署新建偵查大樓的檢察官辦公室設計靈感來自於知名日劇Hero，讓主任檢察官與檢察官同處一個大空間，設有公共區域以供討論案情。中央社記者吳家昇攝 108年1月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）士林地檢署今天舉辦新建偵查大樓落成啟用典禮，法務部長蔡清祥致詞時說，新辦公室仿照日劇Hero場景，拉近主任、檢察官距離，期盼發揮團隊辦案精神，回應民眾期待。

落成啟用典禮上午舉行，曾任士檢檢察長的蔡清祥及歷任檢察長林朝松、張清雲，以及曾任士檢檢察官的基隆地檢署檢察長陳宏達重回舊地觀禮，檢察總長江惠民、士林地方法院院長蔡彩貞等人也到場。

蔡清祥說，參與催生新大樓的過程歷經許多波折，能參與落成典禮令他無比興奮，他還透露新檢察官辦公室的設計靈感來自於知名日劇Hero，讓主任檢察官與檢察官同處一個大空間，並設有公共區域以供討論案情。

他說，實際上日本檢察廳的格局未必與日劇相同，但這樣的配置能夠發揮團隊辦案精神，讓大家一起工作、一起討論，期望檢察官在新穎的辦公環境提升辦案品質。

士檢提供的新聞資料指出，士檢民國73年成立迄今，訴訟轄區人口從100萬人急速成長，社會亦趨多元，內湖、汐止及南港園區相繼開發，訴訟案件與日俱增，員額編制逐漸增加，原有辦公廳舍已不敷使用。

士檢指出，為改善民眾洽公與辦公環境，司法院大法官吳陳鐶在擔任檢察長期間著手推動擴建計畫，103年舉行動土大典，新大樓今年初落成，今天舉辦落成啟用典禮。（編輯：管中維）1080118

圖為日劇Hero場景（圖取自www.facebook.com/fujitelevision）

士林地檢署新偵查大樓18日落成啟用，將作為檢察官辦公空間，提升辦案品質。圖為檢察長室。中央社記者吳家昇攝 108年1月18日

為改善民眾洽公與提供檢察官辦公環境，士林地檢署新偵查大樓18日落成啟用。圖為偵查指揮室。中央社記者吳家昇攝 108年1月18日