彰化兩車鄉間路口車禍 撞死無辜行人

一輛保全勤務車18日下午行經彰化縣芳苑鄉小西路與過湖路口，與一輛自小客車（圖）發生擦撞，自小客車遭撞後撞擊路旁35歲陳姓男子，陳男送醫急救後宣告不治。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年1月19日

（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）兩輛汽車昨天行經彰化縣芳苑鄉一處鄉間小路口，疑都未減速查看，兩車發生碰撞，其中一車失控滑行，撞死路邊一名行人。

一輛保全勤務車昨天下午行經芳苑鄉小西路與過湖路口，與一輛自小客車發生擦撞，自小客車遭撞後再撞擊路旁35歲陳姓男子，兩車駕駛人輕傷無大礙、意識清楚，但無辜遭波及的行人陳男送醫急救不治死亡。

彰化縣政府警察局芳苑分局今天表示，保全勤務車執行勤務與自小客車擦撞，再波及行人，獲報後派員前往現場，發現民眾受傷，立即通知救護車協助民眾就醫，並加強維護事故現場安全。

警方初步調查，23歲許姓女子駕車沿小西路由東往西方向行駛，通過路口時，一輛由24歲賴姓男子駕駛的保全勤務車從右方駛來，兩車在路口發生碰撞，許女汽車遭撞後，滑行再撞路邊行人陳男。

雙方駕駛人無酒駕，但根據許女行車記錄器影片，兩車通過路口時，疑都未減速查看，在路口碰撞。芳苑分局表示，詳細肇事原因依規定調查釐清中。（編輯：陳俊碩）1080119