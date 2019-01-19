台南再傳虐童 市府對保母提獨立告訴

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南又傳虐童。台南市議員林燕祝今天揭露一名1歲男童疑遭台南市政府社會局轉介的保母虐待，住進加護病房；社會局人員表示，已由檢警調查，且對保母依傷害罪嫌提出獨立告訴。

林燕祝指出，這名陳姓單親媽媽無力扶養2名孩子，2歲女兒及1歲兒子由法官裁定安置，男童去年10月由社會局轉介給一名保母照顧，媽媽一個月只能見孩子一次，1月17日竟接到來電通知「兒子住在加護病房」。

林燕祝表示，男童11日因精神差，出現抽搐，被懷疑是感冒，送往成大醫院就診，醫師發現男童身上有傷，檢查確認有癲癇、左側硬腦膜下與雙側視網膜都有出血，左肱骨有折舊傷，腿部也有被綑綁的痕跡，社會局卻說男童感冒，媽媽質疑社會局袒護。

台南市家暴暨性侵害防治中心主任鄭妙君說，社會局14日接獲男童檢查報告，懷疑有外力介入，社工立刻詢問保母，獲得回應是男童攀爬時從嬰兒床摔落，男童晚上睡覺會踢被子，保母怕男童受寒感冒，才將腿綑綁住；社工不相信，15日報請檢警調查，台南地檢署18日分案偵辦。

鄭妙君說，目前男童已恢復活動力，暫時先住在加護病房觀察，下周再安排出院。

社會局今晚也發布新聞稿指出，目前男童復原情形穩定，已準備出院，全案因施虐原因及對象不明，家長和保母說法有所差異，社會局已請檢警調查，18日也對保母依傷害罪嫌提出獨立告訴。

社會局人員表示，這名保母領有保母技術士證，也是台南市核發居家式托育服務登記證書的保母，已有3年多的幼兒照顧經驗。調查結果若涉及不當管教或虐童，將依兒童及少年福利與權益保障法規定，依情節輕重處以新台幣6萬元至30萬元罰鍰，並得公布姓名，最重還會廢止保母托育服務登記。(編輯:孫承武)1080119