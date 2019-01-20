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男子偷渡返台後自首 移民署依法裁罰

最新更新：2019/01/20 14:51

（中央社記者黃麗芸台北20日電）李姓男子因案自大陸搭漁船偷渡返台，驚見非洲豬瘟防疫漏洞而向警方自首並揭發。移民署今天說，已裁罰並完成其入境手續，同時呼籲國人應循合法管道入出境，以免觸法。

李姓男子在臉書「爆料公社」社群貼文表示，自己在大陸經商因「利益衝突」無端遭殃而被關，去年底從大陸偷渡（坐桶子）回台，途中驚見船內以豬肉製品為備糧，恐釀非洲豬瘟防疫漏洞，才選擇出來說明。

新北市警察局三峽分局表示，李男今天凌晨自首製作筆錄，受理後依「入出國及移民法」第74條、第84條函送新北地檢署偵辦；有關防疫漏洞一事，將會同相關單位進一步調查釐清，並將情資轉知相關單位。

移民署今天表示，國人偷渡返國若經相關單位移送者，因另涉違反移民法第四條未經查驗入國的規定，得處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，將待法院審理結果配合辦理後續裁處事宜，並註記入境紀錄。

移民署說明，國人出境時，經確認未遭通緝或禁止出國，且入出境紀錄未有異常者，持有效中華民國護照經查驗後即可出國。

針對李男案件，移民署表示，經裁罰並完成相關入境手續後，李男下次出國仍應持中華民國護照辦理出境手續，同時呼籲應循合法管道入出境，以免觸法。（編輯：方沛清）1080120

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