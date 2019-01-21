撞傷員警逃逸還反鎖偵查佐 男遭檢方起訴

（中央社記者蘇木春台中21日電）黃姓男子去年9月駕駛小貨車闖紅燈，拒絕警方盤查還將員警撞傷後逃逸，偵查隊偵查佐要將偵辦通知書送到黃男住處時，反遭對方反鎖在工廠內，檢方今依妨害公務等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，61歲黃姓男子民國107年9月9日上午8時多，駕駛小貨車行經台中市北屯區東山路與祥順路口時，違規紅燈左轉。

台中市警察局第五分局東山派出所陳姓警員，巡邏經過發現黃男違規，騎機車追上要求停車攔查，但黃男開車逃逸，且過程中擦撞陳員的警用機車，導致機車側邊破損，員警右腳足部閉鎖性骨折、挫傷等傷害，且成功逃逸。

黃男涉犯妨害公務罪，後續由台中市警局第五分局偵查隊詹姓偵查佐偵辦，經調閱車籍資料後查出黃男地址，詹員同年9月21日準備將偵辦通知書，送達黃男位於台中市東區的住處。

黃男住家前方為工廠，經過工廠後即為住家，詹員在工廠外呼喊無人回應，進入工廠內見到黃男在住家一樓客廳，立即表明身分及來意，黃男拒絕收受通知書，並突以電動遙控器關閉工廠鐵捲門，限制詹員行動自由，直到其他員警到場後，黃男才開啟鐵捲門。

黃男到案時，坦承拒絕警方攔查，撞擊員警後逃逸，以及將偵查佐反鎖在工廠內，警方訊問後將他依法送辦。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、交通事故現場圖、監視器畫面等證物，今天依妨害公務、傷害、毀損與妨害自由等罪嫌起訴黃男。（編輯：李亨山）1080121