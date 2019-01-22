假冒中國領事館訊息詐騙美加華人 檢方起訴11人

（中央社記者蘇木春台中22日電）黃姓男子等人加入詐騙集團，假冒中國大陸駐外領事館，發送語音訊息給美、加地區華裔民眾，謊稱帳戶遭冒用需擔保，詐得新台幣378萬元，檢方依詐欺等罪嫌將黃男11人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，32歲黃姓男子號召10名成員，自民國107年7月下旬起至8月中旬，陸續加入不知身分綽號男子「炮哥」組成的詐騙集團，並租下台中市北屯區中清路的套房作為機房。

集團自107年8月1日至22日被查獲為止，每日晚間在機房內，透過網路通訊軟體，以群發系統向美國、加拿大地區的華裔民眾，發送假冒中國大陸駐外領事館的不實「未領取信件通知」語音信息。

不少接到語音訊息的民眾陷於錯誤，回撥電話後轉到集團，由第一線成員假扮成中國大陸駐外領事館客服人員，以核對身分為由騙取個資，再轉接到二線假冒公安單位，謊稱被害人帳戶遭冒用，要求返回大陸地區接受調查。

被害人若上當後，電話會再轉接到第三線，要求再提供資金監管作為擔保以洗脫罪嫌，共有5名被害人受騙，損失金額約新台幣378萬元。

案件經法務部調查局中部地區機動工作站調查，107年8月22日起陸續將黃男等11人拘提到案，台中地檢署檢察官審酌證人證詞、電腦主機、撥號系統與監視器等證物，今天依違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1080122