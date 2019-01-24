組網路賭博公司獲利千萬 警逮16人送辦

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市林姓男子組網路賭博公司，招攬賭客代投注中國「極速」、「大立」等賭博平台，不法獲利超過新台幣千萬元，刑事局中打中心昨天循線偵辦，依賭博罪嫌送辦林姓男子等16人。

內政部警政署刑事警察局偵查第6大隊第6隊隊長王嘉華今天受訪表示，36歲林姓男子在台中市北屯區一處公寓大樓經營跨國網路賭博機房，讓賭客下注並抽佣牟利，案經刑事局中部打擊犯罪中心獲報後，報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

刑事局偵查第6大隊第6隊昨天會同台中市政府警察局刑事警察大隊、第五分局到林姓男子賭博機房，帶回16人並查扣新台幣436萬元、點鈔機、存摺13本、電腦主機與員工守則等贓、證物偵辦。

辦案人員查出林姓男子成立直播娛樂公司，對外以月薪新台幣6萬元到8萬元招募客服、程式設計與美編員工，實則經營社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁，招攬不特定賭客，透過通訊軟體微信、LINE等群組帳號，指導賭博下注。

賭客先儲值賭金後，集團提供代投注中國「極速」、「大立」等賭博平台，如果代客下注有贏錢，公司抽成30%牟利。

初步估算自民國107年12月1日起迄今不法獲利達千萬元，警方訊後依賭博罪嫌將林姓男子等16人移送中檢偵辦。

中華民國刑法規定，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科3000元以下罰金。（編輯：李明宗）1080124