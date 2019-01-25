水利署第五河川局前政風室主任涉貪 一審判無罪

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）經濟部水利署第五河川局前政風室主任翁嘉振，被控收受包商賄賂、喝花酒，被依貪污治罪條例起訴。嘉義地方法院今天判決無罪，理由是職務行為無對價關係。全案仍可上訴。

被告翁嘉振（改名翁家庠）、第五河川局工務課前雇員李春生，涉收受包商賄賂、喝花酒，護航包商以疏濬工程名義，圍地盜採砂石，嘉義地檢署分別依違背職務收賄罪、公務員職務登載不實罪、貪污治罪條例等罪嫌，起訴翁嘉振、李春生及承包商林濟川、承包商員工劉智雄。

嘉義地方法院刑事發言人洪裕翔表示，這起案件於下午5時宣判，翁嘉振判無罪，他被起訴接受包商招待到有女陪侍的酒店，無罪主要的理由是接受招待與其職務行為沒有對價關係。

洪裕翔指出，前雇員李春生判有期徒刑3年、褫奪公權2年，包商林濟川判有期徒刑8年4月、褫奪公權5年，包商員工劉智雄判有期徒刑2年10月。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，收到判決書後將與承辦檢察官研議是否提出上訴。

水利署第五河川局前政風室主任翁嘉振，因涉貪喝花酒遭起訴後，被法務部免職，他提起行政訴訟，請求撤銷免職處分。台北高等行政法院於去年11月間認定，免職符合規定，判他敗訴。還可上訴。（編輯：陳俊碩）1080125