逃逸外籍移工8人擠一車 桃園警方攔檢逮人

桃園市警局桃園分局進行道路攔檢勤務時，發現一輛計程車竟載了8名形跡可疑的外籍移工，警方調查發現，8人都已通報逃逸。（桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市警局桃園分局進行道路攔檢勤務時，發現一輛計程車竟載了8名形跡可疑的外籍移工，警方攔檢發現，8人都已通報逃逸，全案在警詢結束後，移請移民署桃園專勤隊收容辦理。

武陵派出所所長林武傑今天受訪表示，警方昨晚11時30分許，聯合憲兵人員執行各項道路攔檢勤務時，發現一輛計程車上，不但搭乘多名外籍移工，車內的女移工一見到警察，更馬上縮頭、甚至意圖躺平躲避。警方察覺有異，立即呼叫同仁進行攔查。

林武傑表示，車上共有6男2女共8名印尼籍移工，遭員警攔下時顯得驚慌失措，除不斷以母語交談，面對員警的詢問則搖頭表示聽不懂或不回應，甚至不斷想開車門下車，種種動作除讓員警提高警覺，也立即呼叫警力支援，警方在清查後發現這8名移工都已遭通報逃逸。

林武傑指出，6名男移工是申請來台擔任漁工，2名女移工則為照護工，8人分別因為不適應工作環境、薪資少及與同事不合等因素逃逸，期間投靠朋友或打零工維生，昨晚到桃園聚會結束後搭乘計程車要去訪友，沒想到竟然遇到路檢，全案於警詢結束後，移請移民署桃園專勤隊收容辦理。（編輯：陳俊碩）1080127