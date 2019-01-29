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持空氣槍闖民宅綁婦行搶 台中檢方起訴2男

最新更新：2019/01/29 12:13

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市許姓男子與廖姓婦人的兒子有嫌隙，許男夥同賴姓男子持空氣槍，由賴男先進入廖婦家中將她控制後，許男再搜刮財物後逃逸，警方循線逮捕，檢方今天依強盜罪嫌將兩人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，18歲許姓男子與21歲賴姓男子，民國107年6月4日中午，在台中市神岡區豐洲路一處檳榔攤聊天，過程中許男向賴男嗆聲不敢去綁架、強盜，賴男聽了後即應允去強盜。

因許男與廖姓婦人的兒子有嫌隙，許男要求賴男前往廖婦家中行搶，但廖婦認識許男，許男便要賴男先進入對方屋內控制狀況後，許男再進入行搶。

同日下午2時多，許男先將繩索與空氣槍交給賴男，賴男再佯稱借廁所進入廖婦家中，如廁後拿出空氣槍，指向廖婦並恐嚇「你如果敢跟家人講就試看看」，接著推廖婦撞牆、推倒在地，並使用繩索綑綁後拖至廁所，使用毛巾矇住雙眼。

賴男再撥打電話給許男，兩人一同在屋內搜刮手機、相機、汽車與機車鑰匙，賴男並將廖婦的機車騎走，廖婦自行掙脫後報案，警方獲報循線將兩人逮捕送辦。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、贓物、監視器畫面等證物，將許男與賴男依強盜罪嫌起訴。（編輯：陳俊碩）1080129

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