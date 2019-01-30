智慧監獄來臨 家屬收容人遠距行動接見

法務部30日下午辦理媒體茶敘，部長蔡清祥表示，矯正署推動遠距行動接見，2月18日起將先在特定監所試辦半年，茶敘現場並由矯正署官員與泰源技訓所人員測試連線。中央社記者劉世怡攝 108年1月30日

（中央社記者劉世怡台北30日電）法務部推動智慧監獄，矯正署今天指出，行動接見部分，讓收容人與親人視訊，澎湖監獄、泰源技訓所等先行試辦，預估明年起，51個監所全面上路；另民眾可行動支付購買監所產品。

法務部下午辦理媒體茶敘時，部長蔡清祥表示，矯正署推動行動接見，未來收容人的家屬探視時，可以在家透過手機的方式，事先預約，就不必長途跋涉去探視，這對收容人的教化非常有幫助。

矯正署長黃俊棠指出，2月18日起開始試辦行動接見半年，擇定澎湖監獄、台東泰源技能訓練所、金門監獄辦理，預計明年51個監所全面實施；行動接見的家屬資格，以收容人直系血親或配偶為主，初步傾向65歲以上、12歲以下者，若有行動不便或特殊狀況，也可向矯正機關提出申請。

矯正署官員表示，行動接見系統是利用手機或電腦於線上進行身分辨識後，進行遠距接見，未來將後續擴充雲端儲存接見資料，進行語意分析等，做為大數據資料庫的運用。

另外，考量收容人在監所內購物程序繁瑣且均須透過人工方式審核，將推動收容人在監購物系統，收容人透過指紋辨識，自行查詢保管金額及系統購物外，系統可審核購物品項及每日金額上限，提升收容人的權益，也減省更多戒護人力，已擇定台北看守所及基隆監獄試辦。

為配合國家政策加速推動行動支付，矯正署先於台北監獄及台中監獄導入「台灣Pay」行動支付，民眾可利用智慧手機購買監所自營作業產品，矯正署的自營產品展售商城也將結合「台灣Pay」行動支付，這項計劃預計在今年9月完成。（編輯：戴光育）1080130