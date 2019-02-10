阿里山公路廂型車擦撞護欄 6陸客受傷送醫

阿里山公路95.2公里處（近自忠路段）10日發生一部廂型車擦撞護欄意外，車內8名陸客中有6人受傷，其中一名七旬老翁疑傷及脊椎，無法動彈，其餘輕傷。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月10日

（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）阿里山公路95.2公里處（近自忠路段）今天發生一部廂型車擦撞護欄意外，車內8名陸客，有6人受傷，其中有位七旬老翁疑傷及脊椎，無法動彈，其餘輕傷；原因待調查。

嘉義縣消防局於下午3時40分接獲報案，阿里山公路（台18線）95.2公里處發生廂型車不慎擦撞護欄事故，阿里山、奮起湖消防分隊救護車陸續趕抵現場，發現除了司機外，其餘8名乘客均為陸客，有6名傷者需送醫。

阿里山消防分隊分隊長黃建哲表示，6名傷患（3男、3女）均為挫傷、創傷，包括1名年約七旬的老翁傷勢較重，因傷及脊椎，全身無法動彈，所幸均意識清楚，其餘4人（包含一名9歲女童）皆輕傷，隨即送醫治療。

黃建哲說，廂型車左側擦撞護欄，疑造成車輛斷電，除了正副駕駛座的門可打開外，左右兩側滑門無法開啟，加上坐在後座的傷者無法動彈，便破壞車體，陸續將傷者救出。

黃建哲指出，這8名來自大陸的遊客，為家族旅遊，今天結束台中旅遊行程，上午走台21線銜接台18線準備到阿里山旅遊，乘坐的廂型車行經現場時，疑因山區濃霧，影響視線，不慎擦撞對向的護欄，所幸沒有跌落邊坡，否則後果不堪設想。（編輯：陳清芳）1080210