工地意外鋼筋貫穿頭部 急診醫師見狀也嚇一跳

苗栗縣消防局14日獲報，三義鄉一處新建休閒農場水土保持計畫工地急需救護，消防隊員到場發現一名男子頭頸遭工地內鋼筋插入，緊急送醫搶救，詳細事故過程及原因都尚待查明。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年2月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣三義鄉一處休閒農場工地傳出意外，一名37歲鄔姓男子在協助鑽探打樁作業時，不慎摔落工地，頭頸遭約1公尺長的鋼筋貫穿，緊急送醫搶救。

苗栗縣消防局近中午時獲報，三義鄉一處新建休閒農場水土保持計畫工地急需救護，消防隊員到場發現一名男子頭頸遭工地內鋼筋插入，仍有意識，由於鋼筋直接貫穿頭內，不敢輕舉妄動，緊急加以固定，連人帶鋼筋送往苗栗市大千醫院搶救。

受傷的鄔姓男子（37歲）到院時，時而清醒，時而昏迷，長約1公尺的鋼筋從他左臉頰接近頸部處插入後，貫穿頭部自右耳上方出，急診醫師見狀也嚇一大跳驚呼「靠夭！怎麼會這樣！」由於露出鋼筋太長，檢查儀器無法操作，還得出動消防局破壞器材支援將鋼筋截斷，才能進行後續治療，目前生命跡象穩定。

鄔男父親也在現場工作，他指稱意外發生時，兒子正協助進行打樁作業，突然從約2公尺高的機具工作架上摔落，頭頸遭下方界樁孔位的鋼筋插入。

該處新建休閒農場水土保持計畫工程，預計施作排水溝、集水井、擋土牆及滯洪池等設施。劉姓工地負責人指出，鄔男是外包商工人，負責地質鑽探取料工程，初步了解狀況，疑似鑽探打樁機具出現異狀，鄔男上前查看維修時發生意外，鄔男雖繫有安全帶，但疑似斷裂未發生作用，詳細事故過程及原因都尚待查明。（編輯：李錫璋）1080214