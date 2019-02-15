護理之家大火釀15死 監院糾正台北醫院

（中央社記者王承中台北15日電）衛福部台北醫院護理之家去年發生大火釀15死，監察院今天通過監委王幼玲、張武修、尹祚芊提出的調查報告，提案糾正衛福部台北醫院。監委表示，台北醫院災害緊急應變欠確實與熟練，確有違失，難辭監督管理不力之責。

衛福部台北醫院護理之家於107年8月13日清晨發生火災，釀成15人死亡的重大災害，監察院內政及少數民族委員會今天通過監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊提出的調查報告，提案糾正衛福部台北醫院。

王幼玲、張武修、尹祚芊表示，經實地履勘、函詢及詢問相關主管人員之調查發現，台北醫院護理之家未依規定對住民自備的電磁波床墊等用電物品善盡安全管制之責，未經專業評估及檢查，也未取得防火管理人許可，終因該床墊電器因素釀成大火災害。

監委指出，台北醫院火警受信總機作動響起警報逾7分鐘後，消防機關始獲報案，顯示台北醫院災害緊急應變及通報演練作業確有欠確實與熟練，經核確有違失，難辭監督管理不力之責，除應糾正之外，衛福部並應確實檢討議處失職主管人員，更應檢討改進，也請內政部就火災緊急通報流程部分檢討研議改善。

監委表示，台北醫院護理之家罹難者絕大多數位處距起火病房較遠的病房，病房住民因無自主行動能力，吸入從房門及「未到頂」的隔間牆上方天花板空間竄流的濃煙奪命，但目前建管法令對於隔間設施的「貼頂密接設計」尚無明確規範，行政院應火速督導所屬部會積極審慎務實檢討改善，避免憾事再度發生。（編輯：王永志）1080215