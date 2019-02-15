這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
華航機師罷工 王國材扮和事佬展鋼鐵意志柔軟心
生活

華航機師罷工 王國材扮和事佬展鋼鐵意志柔軟心

Google地圖曝光機密設施 3C達人建議自保招數
科技

Google地圖曝光機密設施 3C達人建議自保招數

林書豪來了 暴龍隊徵中文小編
運動

林書豪來了 暴龍隊徵中文小編

圖表看懂華航機師罷工7天
生活

圖表看懂華航機師罷工7天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
立委促春節固定休9天 蘇揆：考量除夕前就放假
訊息平台
首頁 / 社會

護理之家大火釀15死 監院糾正台北醫院

最新更新：2019/02/15 16:47

（中央社記者王承中台北15日電）衛福部台北醫院護理之家去年發生大火釀15死，監察院今天通過監委王幼玲、張武修、尹祚芊提出的調查報告，提案糾正衛福部台北醫院。監委表示，台北醫院災害緊急應變欠確實與熟練，確有違失，難辭監督管理不力之責。

衛福部台北醫院護理之家於107年8月13日清晨發生火災，釀成15人死亡的重大災害，監察院內政及少數民族委員會今天通過監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊提出的調查報告，提案糾正衛福部台北醫院。

王幼玲、張武修、尹祚芊表示，經實地履勘、函詢及詢問相關主管人員之調查發現，台北醫院護理之家未依規定對住民自備的電磁波床墊等用電物品善盡安全管制之責，未經專業評估及檢查，也未取得防火管理人許可，終因該床墊電器因素釀成大火災害。

監委指出，台北醫院火警受信總機作動響起警報逾7分鐘後，消防機關始獲報案，顯示台北醫院災害緊急應變及通報演練作業確有欠確實與熟練，經核確有違失，難辭監督管理不力之責，除應糾正之外，衛福部並應確實檢討議處失職主管人員，更應檢討改進，也請內政部就火災緊急通報流程部分檢討研議改善。

監委表示，台北醫院護理之家罹難者絕大多數位處距起火病房較遠的病房，病房住民因無自主行動能力，吸入從房門及「未到頂」的隔間牆上方天花板空間竄流的濃煙奪命，但目前建管法令對於隔間設施的「貼頂密接設計」尚無明確規範，行政院應火速督導所屬部會積極審慎務實檢討改善，避免憾事再度發生。（編輯：王永志）1080215

地機族