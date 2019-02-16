LINE PAY互相轉帳紅包受騙 警：勿加入不明群組

（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局今天表示，經統計，參加「LINE PAY一卡通電子支付發紅包再領紅包活動」，在一週內就發生15件詐騙案，呼籲不要加入不明群組或帳號，警方也提供5大防詐措施。

刑事局發布新聞稿指出，住高雄市林姓女子，農曆年間參加「LINE PAY發紅包再領紅包」活動，順勢加入好友推薦的不明群組「豬事88紅包」玩抽抽樂遊戲，並轉出新台幣666元給群組內一名陌生帳號。

雙方原本談妥互相轉帳贈予對方紅包，再抽LINE官方點數，未料對方打開林女訊息後，就迅速離開聊天室，且未轉帳，林女經好友提醒，才驚覺對方帳號是詐騙帳戶，報警處理。

住新北市張姓男子，在農曆年間被友人拉入不明「LINE PAY 紅包」群組，並參加互送虛擬紅包抽獎活動，張男與一名網友互加好友後，雙方約定轉帳1000元，讓2人都可獲得LINE點數抽獎機會。

張男先行轉帳，對方同樣在拆開紅包後就跳出聊天群組，張男錯愕之際，才發現遭詐騙。

刑事局統計，參加「LINE PAY一卡通電子支付發紅包再領紅包活動」從4日至10日，共發生15件詐騙案。

警方提供5大防詐措施，包含開啟LINE帳號的「阻擋訊息」功能；取消帳號內的「允許自其他裝置登入」，避免駭客取得帳密後從電腦登入；若是非LINE好友傳訊息時，注意是否有不明連結；不要點開訊息短網址或IP連結；避免多個帳號設定同組密碼。

刑事局呼籲，不要任意加入不明群組或帳號，謹慎確認交易付款對象及細節，接到不明來電或LINE訊息問候，先別匯款，防範詐騙手法可至165官方網站查詢或打165專線諮詢。（編輯：李錫璋）1080216