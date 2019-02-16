私刑毆打肉圓爸 2男以暴制暴各被罰2000元

林姓男子酒後因兒子買的肉圓未加辣對妻兒施暴，引發眾怒，當時有不少民眾聚集男子住家樓下，準備大鍋炒辣椒要等男子回家，警方隨後代表接下炒辣椒。（翻攝照片）

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市2名陳姓男子對家暴妻兒的「肉圓爸」林男以暴制暴動，用私刑毆打，新北地方法院三重簡易庭依違反社會秩序維護法，裁罰2人各新台幣2000元，可抗告。

新北市蘆洲區林姓男子今年1月12日晚上，因為兒子買肉圓沒加辣，動手對兒子家暴。影片在網路曝光後，隔天晚上就有一群男子前往林家，對「肉圓爸」動用私刑掌摑，林男雖未提告傷害，但兩人仍被警方依違反社會秩序維護法送辦。

林姓男子酒後因肉圓未加辣而對妻兒施暴，事後出面致歉。（中央社檔案照片）

法官考量其中一名男子出手打「肉圓爸」林男臉部、下巴，另一名男子則出手打林男左臉，事後都留在現場，等警察到場並坦承有施暴行為，表示願意負起法律責任，可算態度良好。林男不願提告，新北地方法院依社會秩序維護法各裁處罰鍰新台幣2000元，尚可抗告。

法官裁定書表示，任何人看到毆打妻女的影片，都會產生憤慨之心，但「不能用暴力解決暴力」，動用私刑而行「私法正義」並非正義，不但無法妥適處理社會紛爭，反有妨礙公共秩序、社會安寧。

法官說，最好方式仍應積極主動報請專業執法人員，如警察、檢察官依正當法律程序介入處理，才可避免己身誤踏違法而受罰，也可兼顧實現正義感。（編輯：吳佳穎）1080216