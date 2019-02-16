一頁式購物網詐騙賣蜂蜜 地址身分攏是假

有民眾發現，業者在網路張貼蜂蜜販售廣告，並連結宣傳與銷售網站，內容以中國大陸口吻宣傳，還強調蜂蜜「療效」，明顯屬違規廣告，新北市衛生局16日表示，將轉請食藥署公告「食藥膨風廣告專區」。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）有業者在網站謊稱台灣蜂蜜，甚至宣稱療效。新北市府衛生局今天表示，轉請食藥署公告「食藥膨風廣告專區」；農業局呼籲，消費者購買有「國產蜂產品證明標章」的蜂蜜，品質好又安全。

有民眾發現，業者在網路張貼蜂蜜販售廣告，並連結宣傳與銷售網站，內容以中國大陸口吻宣傳，還強調蜂蜜可「治療胃炎、解酒護肝、防止便秘、解百毒、治療咽喉炎」，及延緩血管硬化等食品涉及療效違規廣告。

也有網站假借記者名義報導，或假借花蓮某女子幫自家父親銷售蜂蜜，但出示的身分證人頭照片，卻明顯漏餡。自稱是賣蜂蜜的網路業者，都宣傳一套返鄉務農的故事，市府衛生局接獲檢舉，展開調查。

新北市衛生局表示，這些都是典型的「一頁式購物網站詐騙手法」，特徵為網頁只販售單項產品，並未顯示賣家資訊或客服電話不通、地址造假、主打限時特價，貨到付款且免運費。

衛生局調查，這類業者行銷廣告內容極誇大，但產品售價卻明顯低於市場行情，甚至為騙取消費者信任，冒用醫師、主播或他人名義推薦，並使用造假的新聞畫面與檢驗報告，或藝人背書畫面移花接木，企圖以文案打動人心。

衛生局說，市府調查時，因網站IP不明或架設於境外或中國，難以追緝。顯示的身分證及「花蓮市秀林鄉」的地址都是造假。其中「我為父親擺攤賣蜂蜜，只望您能吃到正宗的好蜜」廣告，曾遭揭露為不實廣告。

新北市府說，已向衛生福利部食品藥物管理署反映，將公告於網站「食藥膨風廣告專區」，以提醒消費者提高警覺，避免上當受騙。

衛生局說，如民眾誤信廣告遭受詐騙，可依消保法規定，於7天鑑賞期內立即聯繫物流、報關業者要求退款，或致電165反詐騙專線向警政署刑事警察局報案。

新北市府農業局表示，新北市府輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員們資材補助，支援養蜂產業，歡迎民眾購買有「國產蜂產品證明標章」的蜂蜜。（編輯：卞金峰）1080216