婦帶子女找夫談離婚 遭膠帶綑綁燒炭一家4口亡

台中市彭姓婦人17日帶一對兒女找吳姓丈夫談離婚卻失聯，警方18日找到吳姓男子駕駛的計程車，但車上4人氣絕多時，並在後座發現木炭火盆，彭姓婦人雙手還遭膠帶纏繞綑綁。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年2月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市彭姓婦人昨天帶一對兒女找吳姓丈夫談離婚卻失聯，警方今天找到吳姓男子駕駛的計程車，但車上4人氣絕多時，車上發現發現木炭火盆，彭姓婦人雙手還遭膠帶纏繞。

台中市政府警察局太平分局今天表示，昨天接獲彭姓婦人母親報案指34歲彭姓婦人帶9歲兒子與6歲女兒外出，表明要去找32歲吳姓丈夫談離婚，但出門後卻失聯。警方調查彭姓婦人手機訊號位置，最後出現在太平區長龍路一段。

警方今天上午9時45分接獲民眾報案指太平區北田路旁有輛計程車停放多時，上前查看發現車內多人死亡；警員趕到現場，並轉報中市府消防局協助破窗。

警方勘查車內發現，吳姓男子上身裸露坐在駕駛座，彭姓婦人雙手遭膠帶纏繞坐在副駕駛座，兩名幼童躺在後座，但在後座發現木炭火盆、噴燈與一瓶喝完的果汁，未在車內發現遺書；車外被丟棄數個藥袋，車上4人都已死亡多時。

警方查出吳姓男子從事電子製圖業，昨天駕駛吳姓男子父親所有的計程車外出，疑先去載妻子與兩名子女，再前往燒炭地點；至於兩名幼童是否被下藥，檢體還須送驗釐清。（編輯：李明宗）1080218