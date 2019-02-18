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港女竊2波斯貓裝孕婦出境 飼主大罵香港之恥

最新更新：2019/02/18 15:35

（中央社記者王鴻國新北18日電）香港李姓女子趁農曆過年來台竊走三峽某貓舍的兩隻名貴波斯貓，竟把貓藏懷中似裝成孕婦矇混出境返港，貓舍負責人張姓女子憤而報警並在臉書上貼文大罵李女是香港之恥。

張姓女子在臉書上貼文稱李女跨國入屋偷盜還帶刀和手套，預謀犯罪，「妳來台灣住我家四次，每次都7天以上，妳是這樣對待一個曾經熱心招呼妳的人香港之恥，丟盡香港人的臉」。

張女貼文也報警，根據警方調閱監視器發現36歲的李女疑是將活貓藏腹部似裝孕婦矇混過安檢出境，事後向張女道歉並把貓交還張女在香港的友人。

張女於5日下午到三峽警分局三峽派出所報案，稱李女侵入她家中將飼養在貓舍內2隻波斯貓竊走，由於被偷走的一公一母波斯貓都是名種波斯貓，市價共約新台幣36萬元。

警方獲報後也積極調閱監視器追查。經調閱監視器發現李女到社區內，涉嫌於5日下午4時36分直接用美工刀劃破張女住家紗窗闖入，隨後抱著2隻白色波斯貓，裝在提袋中迅速離開，後來於下午5時自三峽搭計程車直奔機場搭機返港，整個行竊過程非常迅速。

警方表示，李女竊得貓隻後就搭機離台，被害人也向警方指認確是李女偷走她所飼養的2隻波斯貓，因此，警方於16日依竊盜罪嫌將李女函送新北地檢偵辦。（編輯：張銘坤）1080218

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