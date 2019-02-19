恐嚇主播秦綾謙付250萬 前公婆判刑定讞

主播秦綾謙（圖）與男子幽會遭前夫吳炳輝蒐證，簽下協議書以380萬元賠償，但吳父母持協議書要求秦綾謙返還他們支出的婚禮、租屋費用250萬元。（圖取自facebook.com/DonutYumi）

（中央社記者劉世怡台北19日電）主播秦綾謙與林姓男子幽會，遭前夫吳炳輝蒐證，簽下協議書以380萬元賠償，但吳父母持協議書要求秦支付250萬元，二審高院今依恐嚇取財未遂，判吳父母5月、8月徒刑定讞。

判決指出，秦綾謙與吳炳輝於民國104年11月1日結婚，隔年9月吳帶著徵信社人員到秦綾謙友人林少緯位在新北市淡水區住處，攝得疑似秦綾謙及林少緯妨害家庭的影像畫面及照片。

吳炳輝、林少緯、秦綾謙後來簽訂協議書，秦綾謙、林少緯各賠新台幣190萬元給吳炳輝，吳炳輝同意不提妨害家庭的民事及刑事告訴，蒐證證據須保密，不得外流或散布，之後全數交給律師銷毀；吳炳輝不得騷擾、聯繫秦綾謙及林少緯。

吳炳輝的父母吳欣蒼、蔡馨樂明知秦綾謙已履行協議書內容（給錢），卻於105年11月間持協議書欲與秦綾謙的主管見面，請求代為轉達秦綾謙，他們掌有重要資料，請秦綾謙必須返還他們支出的婚禮、租屋費用250萬元。

但當天因秦綾謙主管不在辦公室，而由秦綾謙的同事代為出面，吳欣蒼、蔡馨樂向這名同事展示載有「協議書」的文書，並說如果秦綾謙主管沒有回覆，也許就要跟其他媒體爆料光碟內容，如果秦綾謙不處理就找媒體。

吳欣蒼、蔡馨樂後來找到秦綾謙的姜姓友人，要其轉達秦綾謙須支付250萬元，還強調有電視台跟他們要這些資料，他們現在還不給，先看秦綾謙的態度怎麼樣，沒有就全部給電視台播，使秦綾謙身敗名裂等語。

一審新北地方法院審酌吳欣蒼、蔡馨樂曾分別為秦綾謙的公公、婆婆，身為長輩，不思愛護、疼惜秦綾謙，竟利用秦綾謙不欲公開而會嚴重損及名譽與形象之事，透過他人不斷地接續放話對秦綾謙為恐嚇取財，導致秦綾謙身心嚴重受損；吳欣蒼、蔡馨樂始終矯飾犯行，毫無悔改，耗費司法資源，惡性非輕，因此依恐嚇取財未遂罪判刑5月及8月。

吳欣蒼、蔡馨樂不服，提起上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，維持一審刑度，全案定讞。（編輯：張銘坤）1080219