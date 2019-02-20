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醒吾高中欠繳勞健保費 禮堂校舍大樓遭查封

最新更新：2019/02/20 17:31
新北市私立醒吾高中滯欠勞保與健保費，遭行政執行署查封4棟校舍（圖）。執行署說，校方已答應下個月會繳清欠款，不影響學生上課權益。（行政執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月20日
新北市私立醒吾高中滯欠勞保與健保費，遭行政執行署查封4棟校舍（圖）。執行署說，校方已答應下個月會繳清欠款，不影響學生上課權益。（行政執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月20日

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市私立醒吾高中積欠勞保與健保費共新台幣376萬餘元，遭行政執行署新北分署查封4棟校舍，包括禮堂與教室。新北分署說，校方答應會繳清欠款，目前不影響學生上課權益。

醒吾高中下午也發布聲明稿指出，相關問題，學校正在積極處理中，目前學校運作一切正常，師生權益均獲得保障。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞表示，醒吾高中積欠民國106及107年度的勞保、健保費，共新台幣376萬餘元未繳。執行署新北分署18日下午，由行政執行官帶隊前往查封部分校地及校舍。

新北分署主任行政執行官王金豐今天接受中央社訪問表示，醒吾高中欠繳健保費自106年1月開始至107年6月，另外，同時欠繳自107年2月開始至107年7月的勞保費及勞工退休準備金，衛生福利部中央健康保險署及勞動部勞工保險局則陸續將案件移送到新北分署執行。

新北分署說，經扣押存款及勸繳後，總共清償80萬餘元，還積欠376萬餘元未繳。

因醒吾高中名下無其他可供清償欠費的財產，新北分署18日下午由行政執行官帶隊前往查封校地及校舍。

王金豐表示，所查封的校舍包括行政大樓、禮堂所在的誠品樓、及教室所在的靜思樓、乾陽樓、賦藝樓，共4棟大樓。他說，雖然查封，但行政執行署同意仍供醒吾高中正常使用。

新北分署說，已告知醒吾高中儘速繳清所欠款項，否則將進行鑑價及拍賣程序。因為只有積欠300餘萬元，萬一拍賣時，不會全部鑑價。在查封的當下，醒吾高中總務主任郭樹人有答應會繳清健保與勞保費。

新北市教育局指出，學校指出將於2月底繳納所有積欠的勞健保費用，他們也呼籲醒吾高中務必儘速繳清所有欠款。

新北教育局表示，若未能於期限內改善，教育局將於3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。（編輯：卞金峰）1080220

法務部行政執行署新北分署20日表示，醒吾高中積欠民國106及107年度的勞保、健保費，共新台幣376萬餘元未繳。執行署新北分署日前由行政執行官帶隊前往查封部分校地及校舍。（行政執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月20日
法務部行政執行署新北分署20日表示，醒吾高中積欠民國106及107年度的勞保、健保費，共新台幣376萬餘元未繳。執行署新北分署日前由行政執行官帶隊前往查封部分校地及校舍。（行政執行署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年2月20日
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