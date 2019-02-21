台中燒炭4死案解剖 初判妻被燒炭致死可能性大

（中央社記者蘇木春台中21日電）中市彭姓婦人17日帶兒女找吳姓丈夫談離婚，一家4人卻被發現陳屍計程車內，法醫今天解剖遺體發現彭婦肺部有吸入一氧化碳反應，初判被燒炭致死的可能性較大，詳細死因還要調查。

32歲彭姓婦人，17日帶著8歲的兒子與6歲的女兒，到太平區找34歲吳姓丈夫談離婚，但當天即失去音訊，家屬報案協尋，隔日警方接獲報案，指出太平區北田路旁有輛計程車停放多時，車上疑似有人卻無回應，警方到場破窗後，發現吳男一家4口已無生命跡象。

警方勘驗現場，發現吳男坐在駕駛座，彭婦坐副駕駛座，另後座為一雙兒女，彭女雙手被膠帶纏繞，車內發現裝有燃燒木炭的爐具，車外散落瓦斯噴槍與藥物，不排除吳男先用藥物讓妻子與子女失去意識後，再燒炭自殺。

但檢方相驗遺體時，發現彭婦頸部有勒痕，且雙手有疑似反抗造成的瘀傷，台中地檢署檢察官今天再會同法醫解剖遺體，經解剖後發現，彭婦肺部有吸入一氧化碳的反應，初步研判是遭綑綁後，吸入過量一氧化碳的可能性較大，但詳細死因還要再調查。

檢方表示，法醫今天解剖夫妻2人遺體，並摘取相關臟器、血液等鑑定，以確認有無毒藥物反應，另兩名幼童身體無明顯外傷未解剖，另抽取血液鑑定毒藥物反應，真正死亡原因需待解剖鑑定報告出爐後才能釐清。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：陳俊碩）1080221