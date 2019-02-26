網購6顆種子種大麻 男子面臨7年以上重罪

（中央社記者蘇木春台中26日電）劉姓男子上網購買6顆大麻種子、網搜種植方式，成功製出大麻葉與大麻花吸食，被警方循線逮捕，檢警告知他將面臨7年以上重罪，讓劉男相當後悔，檢方今天依毒品罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，24歲劉姓男子在民國107年7月間，透過手機通訊軟體，與身分不詳男子相約在台北市華山藝文中心附近，以新台幣4500元購買二級毒品大麻種子6顆。

劉男再上網搜尋種植及製造大麻訊息，購買LED生長燈、溼度計、培養土等栽種大麻工具與設備，自同年8月初起，在台中市北屯區東山路的住家栽種，在同年10月中旬後，收成大麻葉及大麻花，並在陽台及自製的溫室櫃，以曝曬及風乾的方式乾燥而易於施用。

警方在同年11月27日，持搜索票到劉男住家搜索，共查扣大麻植株15株，大麻菸草6包及大麻花1罐共計140公克，並將劉男帶回偵辦。

當檢警告知他製造毒品恐面臨7年以上重罪，另吸食大麻部分也將另案偵辦，劉男得知相當後悔，台中地檢署檢察官今天依違反毒品危害防制條例罪嫌將他起訴。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。（編輯：翁翠萍）1080226