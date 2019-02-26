男為腦麻女取藥遭輾斃遺8子女待援 妻哭喊怎麼辦

苗栗縣竹南鎮公義路26日發生死亡車禍，一名連姓男子中午駕駛大貨車準備右轉進入國道3號香山交流道南下匝道時，疑因視線死角，不慎與右前方機車擦撞，隨即輾過倒地的50歲姚姓騎士，姚男當場死亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年2月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）50歲姚姓男子育有8名子女，生活貧困，為幫一名腦性麻痺女兒到新竹拿藥，他常常騎機車往返新竹苗栗，但今天拿完藥回程，在苗栗竟遭大貨車輾斃，遺孀得知噩耗痛哭「怎麼辦？」警方將協助申請急難救助。

這起車禍發生在今天中午12時許，35歲連姓男子駕駛載運化學原料大貨車，從竹南鎮公義路由北往南直行，準備右轉進入國道3號香山交流道南下匝道時，與右前方機車擦撞，隨即輾過倒地的50歲姚姓騎士，姚男肚破腸流當場慘死。

連男供稱，右轉進入匝道時沒看見一旁有機車，直到撞上輾過才驚覺釀成事故，急忙下車查看已經來不及；警方調查，兩方駕駛均無酒駕，初步研判疑似大車視覺死角，未能注意車前狀況，釀成意外。

死亡的姚姓男子家住造橋鄉大西村，家境清寒，與48歲妻子劉淑月辛苦養育8名子女（5男3女），除了2個較大兒子分別在當兵及打零工幫忙家計外，其餘分別就讀國小、國中、高中，年紀最小僅國小三年級，其中還有一名高中女兒患有腦性麻痺。

劉淑月得知噩耗痛哭說，丈夫定期會幫身心障礙女兒到新竹拿藥，今天一如往常前往，豈料回程途中就被撞死，「現在該怎麼辦？」

她指出，因為家中房子為自有，一直無法申請低收入戶，這麼多年來，家裡經濟來源全靠丈夫上午到市場兜售自種的蔬菜，下午在家門前賣些炸粿維生，為了照顧小孩和重殘女兒，她無法外出工作，只能偶爾幫忙種菜，如今丈夫卻突然走了，未來日子一片茫然。

在外島當兵的姚家長子今天正巧休假在家，卻遇上父親遭遇不幸；警方得知姚家處境，將協助申請急難救助，並適時轉介其他社會資源。（編輯：卞金峰）1080226